Premier bilan positif après trois mois

APPLICATION IGLÂNE

Après iSarine et iGruyère, le district de la Glâne a lancé en juillet sa mouture de l’application d’information aux habitants. Trois mois après la mise en ligne, Jobby, l’entreprise chargée de la solution informatique, tire un premier bilan positif. «Le nombre de téléchargements a eu de très bons débuts, la quasi-totalité des communes/ associations a bien apprivoisé le système et publie régulièrement», souligne la société. Au total, iGlâne recense 11 607 abonnements aux différentes communes et associations du district. L’Association Glâne région (AGR) est l’entité qui attire le plus d’abonnements (1137), devant la commune de Romont (1057) et l’Office du tourisme (992). «Le résultat est gratifiant et encourageant pour la suite», se réjouit le préfet Willy Schorderet. PB