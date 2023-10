Quelle merveilleuse chanson!

MUSIQUE

The Coral

SEA OF MIRRORS

Run On Records

Depuis leur premier album en 2002, The Coral se plaît sans doute dans son statut de trésor caché de la pop britannique. Ou de meilleur groupe inconnu d’Albion. Ou de secret si bien gardé qu’on en a fini par oublier la simple existence. Bref, de ce côté-ci de la Manche, le quintette originaire du Merseyside est aussi réputé qu’Arlette Zola dans les bas-fonds londoniens.

Avec leurs chansons mid-tempo bien chaloupées, les frères Skelly et leurs comparses n’en finissent donc pas de distiller les perles mélodiques sur les rythmes de guitare acoustique et des nappes de violons (Child of the moon). Evidemment, les langues de vipère crieront à la réappropriation des Fab Four, période Penny Lane. Et ils vous rétorqueront que mieux vaut s’inspirer des…