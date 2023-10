Romont et son judoka d’argent jouent gros

Le Judo-Club Romont pourrait décrocher le titre en Ligue nationale B ce samedi à Saint-Gall. Le jeune Romain Baud devrait y connaître son baptême, tout juste auréolé d’une première médaille européenne.

VALENTIN THIÉRY

JUDO. Samedi décisif pour le Judo-Club Romont. Pour l’ultime tour de Ligue nationale B (LNB), le néopromu glânois se déplace à Saint-Gall pour y affronter deux fois le club local et Marly-Morat. Seule certitude avant ces quatre joutes: l’équipe entraînée par Yoshiyuki Hirano a déjà largement atteint son objectif de maintien. «Pourquoi ne pas finir champion? glisse le coach Joël Grandjean. Cinq formations prétendront au titre. Ce sera serré. Et si on termine premiers ou deuxièmes, on jouera l’accession à la ligue A. De toute façon, notre saison est réussie.»

Actuellement en…