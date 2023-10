Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Sauveteurs du lac, l’été de tous les dangers

Avec la prolifération des sports aquatiques, n’importe qui s’aventure sur les lacs, sans précautions, ni mesures de sécurité adéquates. En 2022, un record de noyades a été enregistré, en majorité dans les lacs. Comment s’est passé cet été 2023, qui suscitait de grosses inquiétudes? Reportage aux côtés des sauveteurs du lac de Neuchâtel, qui peut s’avérer très dangereux.

Les enfants miraculés de la jungle

Leur histoire a sidéré la planète. Quatre enfants ont survécu durant quarante jours dans la jungle colombienne, après le crash de leur avion, qui a tué les adultes, dont leur mère. L’aînée de 13 ans a assuré seule la survie de ses frères et sœurs, âgés de un an à neuf ans. Récit d’une épopée à peine croyable, et de ses…