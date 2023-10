Un bien sage hommage

MUSIQUE

Divers artistes

TOUT SIMPLEMENT SHELLER

Barclay

Il y a deux ans, William Sheller annonçait sa retraite de chanteur. Plus de disque, plus de concert, il aurait même vendu son piano. A 77 ans, il reste toutefois bien présent à travers cet hommage: 16 titres, parmi ses plus célèbres, repris essentiellement en piano-voix par un panel d’artistes français qui vont de Véronique Sanson (Fier et fou de vous, que l’on croirait écrit pour elle) à Zaho de Sagazan (pour une version très appliquée de Vienne).

D’emblée, une des excellentes surprises de l’album: Eddy de Pretto (accompagné par Sofiane Pamart) ralentit magnifiquement le tempo de Rock’n’roll dollars. On enchaîne avec l’incontournable Homme heureux, que Calogero respecte un peu trop, mais comment faire autrement avec un tel sommet?…