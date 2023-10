Un Glânois décroche l’or aux Mondiaux de la raclette

Morgins a accueilli le week-end passé les Championnats du monde de la raclette. Des producteurs de Suisse, de France, de Belgique, d’Italie, de la Grande-Bretagne, de Roumanie et même du Canada sont venus tenter leur chance dans la station valaisanne.

Les 87 fromages en compétitions ont été répartis dans trois catégories: raclette au lait cru, au lait cru d’alpage et autre fromage à raclette. «Texture, apparence, arôme et goût» ont été analysés scrupuleusement par un jury composé d’experts, de professionnels de la restauration et de consommateurs tirés au sort dans le public, annoncent les organisateurs par communiqué.

2000 meules par saison

Gaëtan Cardinaux a décroché l’or dans la catégorie lait cru l’alpage. Cela fait trois ans que le Glânois des Ecassey loue l’alpage de Tanay, à Vouvry…