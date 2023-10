Un Glânois victime d'abus sexuels commis par son frère témoigne

Le livre Ces gens-là, un recueil de témoignages de victimes d’inceste, est sorti vendredi en librairie. Parmi les récits, celui de ce Glânois de bientôt 50 ans, abusé sexuellement par son grand frère. Il raconte.

KARINE ALLEMANN

Un témoignage de plus. Encore une voix qui dénonce, ou plutôt qui raconte. Alors que le monde va si mal qu’on préférerait détourner le regard. Alors qu’on pourrait se dire: pourquoi diable parler après quarante ans de silence? Ce Glânois a décidé de parler. Parce qu’en 2019, une enquête de la RTS évoquait plus de 350 enfants victimes d’inceste chaque année en Suisse. Et on ne mentionne ici que des cas connus. Dans un récent film d’Emmanuelle Béart, on estime qu’en France une fille sur cinq et un garçon sur douze sont ou ont été victimes d’inceste. Dans nos…