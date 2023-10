Un peu de poésie dans la cave à jazz

LA SPIRALE. Depuis cet automne, Production d’Avril et la librairie Librophoros s’allient pour proposer, à La Spirale, à Fribourg, trois soirées consacrées à la poésie. Ce jeudi (20 h 30), Emilie Bender, Isabelle-Loyse Gremaud et Olivier Havran proposent des lectures en partageant leurs coups de cœur sous le titre Panorama helvétique. Vendredi (20 h 30), La Spirale revient au jazz avec la saxophoniste allemande Nicole Johänntgen, qui présente son projet Robin, avec deux percussionnistes, une pianiste et une bassiste. www.laspirale.ch.