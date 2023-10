Un premier envol tout en sensibilité

MUSIQUE

Chien noir

APOLLO

Naïve

Dans la voix douce, on croit parfois entendre un petit côté Tim Dup. Mais Chien noir a suffisamment de personnalité pour rendre vaines les comparaisons. Après deux EP, un single remarqué (Histoire vraie) et une nomination aux Victoires de la musique 2022 dans la catégorie Révélation masculine, le jeune Bordelais signe un premier album enchanteur. Très contemporain, puisque traversé de sons des années 1980, Apollo oscille avec élégance entre pop dansante (Julia), variété à la Goldman et ballades folk. A l’image de l’émouvante A quoi pensaitelle?, qui évoque la maladie de sa mère: «A quoi pensait-elle? / Que nous sommes éternels / Que ça tiendrait bon…»

Portés par un épatant sens mélodique, ces 12 titres (en trente-cinq minutes) révèlent un…