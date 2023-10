Vagabonder sur les lames du temps

LIVRES. Depuis le succès planétaire des films de Peter Jackson sur Le Seigneur des anneaux et celui de la série Game of Thrones en passant par Harry Potter, la fantasy est sortie de sa niche pour devenir un genre reconnu. Cependant, les mondes de l’imaginaire associant influences médiévales et merveilleux sont bien plus anciens. Des contes de fées aux auteurs actuels, Fantasy & Moyen Age fait le point sur les sources, les influences, les variations et les hybridations, les productions emblématiques.

Le genre est même multimédia, des romans à la BD, en passant par le cinéma, le jeu vidéo ou de rôle. Quelle meilleure initiation qu’une partie de Donjons & Dragons? Et, pour beaucoup, quelle plus belle introduction au Moyen Age? Car si ce dernier y est très souvent fantasmé, il nourrit ces…