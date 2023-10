Vertige en face nord du canapé

Mon whisky, ma télé et moi

Avec La course aux sommets, Netflix nous plonge dans le monde grisant de l’escalade à très haut risque. Ce documentaire grand spectacle raconte la chasse aux records de vitesse dans les trois grandes faces nord des Alpes, entre Ueli Steck et Dani Arnold.

MONTAGNE. Voilà un documentaire à foutre les chocottes. Attachez-vous bien dans la face nord de votre canapé avant d’entamer le visionnage du nouveau film de Netflix intitulé La course aux sommets. Durant une heure et demie, le spectateur est immergé dans le monde de deux grimpeurs d’exception, Ueli Steck et Dani Arnold. Ces deux-là se sont livrés à un duel de vitesse autour des trois grandes faces nord des Alpes: l’Eiger, le Cervin et les Grandes-Jorasses. Et ce jusqu’au décès d’Ueli Steck dans l’Himalaya en…