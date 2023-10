Wenzi: «On n’est pas assez perfectionnistes individuellement»

Bulle a encaissé au moins deux goals sur huit des douze journées de Promotion League 2023-2024. La dernière fois: mercredi soir contre la relève de Young Boys lors du partage 3-3, à Bouleyres. Un juste partage au terme d’une rencontre animée, notamment grâce aux espaces et aux libertés laissés aux deux protagonistes. Le groupe de Cédric Strahm est revenu trois fois à la marque et aurait pu s'imposer si Sissoko (79e) et Afonso (95e) n’avaient pas trouvé le cadre. En face, Bomo (53e) et Azemi (93e) aurait également pu inscrire le but décisif.

Sur la feuille côté bernois, neuf Fribourgeois. Trois Gruériens étaient titulaires. Le Bullois Jashar Dema a été le plus discret. L’autre local Liburn Azemi, qui avait quitté Bouleyres en juin passé, a été remarquable jusqu’à la pause, délivrant l’assist sur l’ouverture du score, avant de rentrer dans le rang. Généralement aligné à droite, le latéral gauche marsensois Tom Murith a quant à lui connu une entame de match très compliquée. «C’est juste, reconnaît l’ancien junior de Gumefens/Sorens. En glissant, je fais une petite erreur qui amène leur 1-1. J’ai dû m’habituer à mes adversaires qui étaient très rapides.»

Ses adversaires: Nathan Tayey, auteur d’un excellent premier acte. Ou Dramane Sissoko. L’avant-centre du FC Bulle a été monstrueux mercredi soir avec deux buts, un assist et une énorme débauche d’énergie. L’idée de Cédric Strahm de le ménager à Zurich a été judicieuse. Offensivement donc, Bulle a encore impressionné. Mais défensivement… «Dès qu’on avance devant, derrière, ça s’oublie, ça manque de rigueur, ça ne fait pas les efforts dans le repositionnement, déplore l'entraîneur valaisan. Ce ne sont pas des standards qui correspondent à une équipe qui ambitionne la première moitié de classement. Dommage, car il y avait la place.»

A la rue avant le thé, l’arrière-garde a gagné en stabilité à partir de la 55e, notamment grâce au repositionnement de Sumbula dans l’axe pour Cissé, resté logiquement au vestiaire. Un choix qui pourrait être réitéré dès samedi à Rapperswil-Jona (16 h). D’autant que comme milieux plus défensifs, Tutonda et Bürgisser ont fait une bonne entrée mercredi. Bulle est treizième de Promotion League.

La réaction d’Aggée Wenzi: «Ce sont nos points faibles en ce moment: trop encaisser et courir après le score. Et en prenant autant de goals, on ne peut pas toujours l'emporter. On l’a fait une à deux reprises, notamment car la roue tournait pour nous. Contre Young Boys, c’était la fois de trop. On manque de rigueur, on n’est pas assez perfectionnistes individuellement, de devant jusque derrière.»

FC Bulle - Young Boys M21 3-3 (2-3)

Stade de Bouleyres: 516 spectateurs.

Arbitre: M. Sanli, qui avertit Ndebele (42e, antijeu), Sissoko (49e, jeu dur), Azemi (54e, antijeu), Lahiouel (70e, jeu dur), Berisha (82e, antijeu), Bürgisser (84e, réclamations) et Afonso (87e, simulation).

Buts: 5e Maluvunu (0-1), 6e Sissoko (1-1), 19e Eyamba (1-2), 24e Tayey (2-2), 32e Eyamba (2-3), 64e Sissoko (3-3).

Coups de coin: 6-4 (3-2).

FC Bulle: Ropraz; Ndebele (70e Dos Santos), Kikanda, Cissé (46e Tutonda), Afonso; Sumbula, Wenzi; Tayey (88e Batbout), Lahiouel (78e Bürgisser), Teixeira (46e Asllani); Sissoko. Entraîneur: Cédric Strahm.

YB M21: Bajrami; Kabeya, Ogouvide (73e Jungo), Crnovrsanin, Murith; Buljan; Bomo (68e Mendes Baessa), Dema (81e Berisha), Azemi, Maluvunu; Eyamba (81e Mouta Borges). Entraîneur: Joël Magnin.

Notes: Bulle sans Titebah, Borges, Kasai (blessés), Bueche (suspendu), Chamsoudinov, Morard, Chatelain ni Parisod (pas convoqués). Maluvunu touche l'équerre (26e), Sissoko le poteau (80e) et Afonso la barre dans les arrêts de jeu. Le Gruérien Matéo Jungo (17 ans) joue ses premières minutes en Promotion League pour YB.