«Les datas, un outil absolument indispensable»

Sur la route du Mans

Karen Gaillard

Pilote auto Après le sprint, la Gruérienne poursuit son rêve en course d’endurance. Objectif: disputer les 24 Heures du Mans. Chaque trimestre pour La Gruyère, la pilote de 22 ans raconte son quotidien au volant et les coulisses de sa carrière devant l’amener au départ de la mythique épreuve française.

«Chère lectrice, cher lecteur, chers passionnés de sport auto,

Le week-end dernier a eu lieu la cinquième manche de l’Ultimate Cup Series. J’y participe depuis cette année avec Grégory de Sybourg et DIMAB Motorsport by ANS. Nous avons terminé quatrièmes. Au classement du championnat, nous sommes troisièmes ex aequo et visons un podium final. Nous courons en prototype, toujours dans le but de nous préparer pour atteindre un jour notre objectif: la mythique…