La maison de Nicolas Cosandey est à elle seule une œuvre d’art. L’ancien ébéniste et sculpteur a entièrement refait cette dépendance, qui a été une buanderie, puis un atelier avec des garages. Plus d’une dizaine d’années de travaux ont été nécessaires pour donner à cette demeure ce cachet si particulier: un escalier en pierres brutes mène à l’étage, sur une galerie et l’atelier. Au centre, un décor de sous-bois avec des animaux empaillés et un miniruisseau en circuit fermé, qui assure l’humification de l’intérieur, chauffé au bois.

«J’ai relevé le toit de la maison avec Francis Fracheboud, sans enlever une tuile.» Devant notre incrédulité, Nicolas Cosandey développe: «Tout seul, tu fais un boulot pas possible. Je coupais un bout de mur sous la panne, je mettais des vérins que je montais…