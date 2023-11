RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Les mots qui soignent

Nous sommes tous, tous les jours, en relation. Avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues... Mais une relation particulière se noue avec nos soignants – médecins, infirmiers et infirmières, physios. Cette relation s’appelle la relation thérapeutique. Elle est étudiée, elle s’apprend et a une influence réelle dans les soins et les traitements. L’empathie en est un des éléments centraux. Qu’est-ce qu’une bonne relation thérapeutique? Comment s’apprend-elle et s’entretient-elle? ■