Aurélien Hild titré pour sa dernière

Deux autres Sudistes étaient engagés à Espace Gruyère samedi et ceux-ci ont connu un meilleur sort. En kick-boxing, le Châtelois Aurélien Hild (30 ans) disputait à Bulle le dernier combat de sa carrière. Opposé au Français Dimitriy Prigzky-Bohner chez les –71 kg, le combattant du club No Limit Squad, à Montreux, a dû cravacher pendant quatre rounds pour s’octroyer le titre, les deux combattants ayant été jugés ex aequo après trois actes. «C’est une fierté de pouvoir finir sur un titre de champion de Suisse. C’était la première et dernière fois que je disputais des finales. J’ai énormément travaillé pour terminer en beauté», se réjouit celui qui se verrait bien entamer une carrière d’entraîneur. «Ce succès me permet aussi d’être un peu plus légitime. Je me verrais bien m’investir pour mon…