Aux arts et caetera

Béatrice Dalle, à prendre ou à laisser

1986. Avec son rôle de Betty Blue dans 37°2 le matin, Béatrice Dalle surgit dans le cinéma mondial, et c’est un choc. Lancée comme la BB des années 1980, elle est bien plus que cela. Elle incarne la liberté totale et une féminité très rock. Béatrice Dalle a toujours recherché la différence et refusé les conventions. Retour en images sur l’histoire de la comédienne, sur les mots qui l’ont décrite, et sur cette place qu’elle occupe à la marge, tout en ayant tourné avec les plus grands réalisateurs, de Claire Denis à Jim Jarmusch, en passant par Abel Ferrara. Actrice libre, elle est la définition de la rebelle. Elle se raconte à travers un commentaire à la fois spontané, réfléchi et disruptif. ■