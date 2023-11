A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Le facteur ne sonnera plus deux fois

Avec l’essor de la vente en ligne, le nombre de colis livrés chaque jour a explosé ces dernières années. Entre le Black Friday et Noël, La Poste livre en Suisse 1, 3 million de colis… par jour! Enquête sur le long périple de nos paquets depuis le bureau de poste jusqu’à la tournée du facteur en passant par le centre d’acheminement. ABE a aussi testé la livraison de paquets à l’étranger et comparé les services de La Poste avec ceux des prestataires privés DHL, UPS et autres DPD. ■