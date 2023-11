A Bulle, l'offre de futsal est débordante

Bulle Futsal’s a joué le premier match de son histoire dimanche contre Ajax Fribourg II. Avec l’Uni Futsal Team Bulle et Bulle United, le chef-lieu gruérien compte désormais trois clubs. Est-ce trop?

VALENTIN THIÉRY

FUTSAL. Le baptême du feu de Bulle Futsal’s s’est terminé par un succès 6-2 contre Ajax Fribourg II, dimanche matin. Le club fondé par les frères tourains Mervan et Sabaudin Ljamalari, accompagnés de leur ami Meriton Saliou, a donc bien entamé son aventure en 1re ligue. Au troisième échelon helvétique se situe également Bulle United, battu 4-7 plus tard dans la journée par Saint-Michel. En fin d’après-midi dominicale, l’Uni Futsal Team Bulle, leader de Swiss Premier League, disposait de Friends United 5-7 et confirmait son bon début de championnat.

Il y a donc trois possibilités…