Cat Power recrée le Dylan électrique de mai 65

Le 5 novembre 2022, la chanteuse américaine Cat Power livre une soirée particulière au Royal Albert Hall de Londres. Avec ses musiciens, elle s’est mis en tête de recréer – il n’y a pas de mot plus juste – les concerts que Bob Dylan donna là même les 26 et 27 mai 1966. Idée saugrenue ou idée de génie? Absolument les deux, dirait Sweet Marie.

Souvenez-vous. En 1963, Dylan est considéré comme le phare de la chanson protestataire. Avec sa guitare acoustique et son harmonica, il signe une multitude de chefsd’œuvre dans la lignée de Blowing in the wind. Mais, deux ans plus tard, il s’inscrit en faux contre ce rôle d’étendard que lui colle toute une génération. A l’été 1965, il monte sur scène au festival de Newport avec une guitare électrique et une…