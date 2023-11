Châtel-St-Denis battu dans le derby du Sud

Le FC Châtel-St-Denis s’est incliné 2-0 samedi face au CS Romontois. Au Glâney, les Veveysans ont concédé leur troisième défaite de l’exercice et passent à la 3e position du classement de 2e ligue inter.

PATRICK MARGUERON

FOOTBALL. «C’était un derby engagé!» analyse Cédric Mora. Lui et son équipe du FC Châtel-St-Denis se sont inclinés 2-0 samedi face au CS Romontois et passent au 3e rang du classement de 2e ligue inter. Au Glaney, les Veveysans ont pourtant terminé la partie à onze contre neuf et ont manqué une belle occasion de mettre la pression sur le leader Lancy. Les Châtelois ont buté sur des Glânois bien organisés. «Leur plan de jeu était de nous attendre à mi-terrain, de manière très compacte. Ils ont su jouer sur nos pertes de balle et se sont rapidement projetés vers l’avant»,…