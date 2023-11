Cremo remporte 20 médailles aux mondiaux du fromage

L’entreprise Cremo est rentrée victorieuse de Norvège . Elle a remporté 20 médailles lors de la 34e édition des World cheese awards qui avait lieu à Trondheim fin octobre.

Ses fromageries de Villars-sur-Glâne, Tourtemagne (VS) et Kriechenwil (BE) ont décroché une médaille «super gold» pour leurs Emmentaler AOP premier cru, deux médailles d’argent pour leur Gruyère AOP classique et corsé et cinq de bronze pour différents fromages dont le Vacherin fribourgeois AOP classique et corsé.

Le groupe laitier villarois a également décroché douze autres distinctions pour des fromages affinés, conditionnés et commercialisés par ses soins (une médaille super gold, quatre d’or, trois d’argent, quatre de bronze). Dans un communiqué, le porte-parole de Cremo Thomas Zwald se réjouit de ce succès, qui vient…