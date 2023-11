Nicolas Bard 41e à Troyes

Nicolas Bard était engagé en Coupe du monde de cyclocross dimanche à Troyes (France). Le coureur sorensois a terminé la course à la 41e position, à deux tours du leader belge Eli Iserbyt. Ce résultat ne permet malheureusement pas au Gruérien d’engranger des points UCI. La prochaine manche de Coupe du monde aura lieu à Dublin (Irlande) dimanche.

Le Tourain Anthony Grand remet le couvert

Comme la semaine passée à Buttes (NE), Anthony Grand s’est adjugé l’épreuve de l’Omnium romand se déroulant à Vallorbe (VD), dimanche. Signant le meilleur temps scratch, le Tourain a devancé son plus proche poursuivant de près de 90 secondes. Thom Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) a aussi été le plus rapide en U19. Septième et prochaine étape: le dimanche 26 novembre à Cossonay…