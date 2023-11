Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

1565 BULLETINS NULS au deuxième tour de l’élection au Conseil des Etats. Et 914 voix d’écart entre Johanna Gapany et Alizée Rey. A se demander si les récentes décisions de Christian Levrat, ancien président du PS, de licencier à La Poste pour assurer la rentabilité du groupe, comme un bon patron de droite, ont compté pour part égale dans les bulletins nuls et dans l’abstention.

ISABELLE CHASSOT, première de classe. Johanna Gapany, deuxième de classe. L’avantage, pour les journaux fribourgeois, tient à ce qu’il y avait plus d’annonces appelant à voter pour les deux premières de classes – surtout entre les deux tours – que pour la troisième de classe (question de budget, sans doute). Et les élections, comme les bouteilles en verre, ça doit servir deux fois: maintenant,…