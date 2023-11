Des tranchées au dragon

BANDE DESSINÉE

Kurt Busiek et Carlos Pacheco

ARROWSMITH

Delcourt

A 15 ans, le jeune Fletcher Arrowsmith ne désire qu’une chose: appartenir aux unités d’élite aériennes, là où l’on apprend les sorts permettant de voler et à dompter les dragons. Il faut dire que la guerre a embrasé l’Europe, avant de s’étendre au monde, notamment aux Etats-Unis de Colombie. Fletch décide alors de quitter de sa petite ville du Connecticut contre l’avis de son père et de se porter volontaire pour partir en Gaule. Commence alors pour lui le long apprentissage des armes, de la violence, mais aussi de la vie. En cette année 1915, le conflit entre dans l’horreur et les créatures magiques participent à l’enfer: sorciers, gobelins, loups-garous, démons, trolls et même les dieux anciens…

Le scénariste américain Kurt…