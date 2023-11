NATATION. Point d’orgue de cette première partie de saison, les championnats romands d’hiver petit bassin se sont déroulés ce week-end à Sierre (VS). Le Sporting Bulle Natation a décroché 17 podiums et a pris la 9e place (sur 25) du classement des clubs. Le nageur gruérien Antonio Bertoldo (2008, Bulle) a notamment raflé cinq titres (50 mètres, 100 m, 200 m et 400 nage libre et 50 m brasse). Noé Descloux (2011, Bulle) s’est quant à lui paré d’or sur 50 m et 100 m brasse.