BODYBUILDING. Bruxelles accueillait le week-end dernier les concours de Miss et Mister Univers. Les Vaulruziens Jennifer Renevey et Gary Montanari y ont tout raflé. Médaillé d’or en couple, le duo gruérien a aussi brillé en individuel. Jennifer Renevey est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie bikini beauté alors que son compagnon Gary Montanari s’est offert l’or chez les moins de 80 kilos. A noter que la Bulloise Rosa Souta a terminé deuxième dans la catégorie wellness.