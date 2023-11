Doublé kényan à la Corrida bulloise

Course à pied. Un duel très serré chez les dames. Une course plus limpide chez les hommes. Le Kenya a tout raflé chez les élites pour la 46e édition de la Corrida bulloise. Samedi après-midi, Gladys Jemaiyo s'est imposée en 19''11 (6,2 km) chez les dames, devant l'Ethiopienne Helen Bekele (+ 3,4 secondes). Boniface Kibiwott l'a imitée en 22'42 (8,1 km) chez les hommes, devant le lauréat 2022 Dominic Lobalu (+ 28,5 secondes).

Pas de nouveau record dans les rues de Bulle, mais une belle fête de la course à pied.

Retrouvez notre compte-rendez complet sur l'événement dans La Gruyère de mardi.