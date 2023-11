Duos féminins de choc et de charme (ou pas)

Il est de bon ton de mettre en avant les femmes à l’écran. Mais le catalogue Netflix montre qu’il ne suffit pas de vouloir mettre en valeur ces dames pour réussir un film.

ŒSTROGÈNE. On peut se réjouir que, sur petit ou grand écran, la gent féminine est passée de gadget sexy ou cause de tous les problèmes

– une vision très biblique de la femme – à héroïnes à part entière. La plate-forme Netflix notamment, dans son panel infini de propositions, veille à mettre en avant toutes les minorités, et notamment les femmes. Avec plus ou moins de bonheur.

Prenons deux propositions récentes publiées par le N rouge. D’une part, Voleuses, réalisé et interprété par Mélanie Laurent, un film d’action au féminin, donc. Honnêtement, on aurait adoré… adorer ce film. On l’aime bien Mélanie Laurent, femme…