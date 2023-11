Echos du parlement

Pas de loi pour protéger les lanceurs d’alerte

Le Grand Conseil fribourgeois ne veut pas modifier la Constitution cantonale pour mieux protéger les lanceurs d’alerte ou whistleblowers. Lundi soir, il a refusé par 56 voix contre 29 et 2 abstentions une motion populaire émanant de membres du Parti vert’libéral. «Cette motion ne pourra pas atteindre le but souhaité. La protection du personnel de l’Etat est déjà assurée dans notre canton. Pour le reste, c’est le droit privé qui s’applique. Et celui-ci relève entièrement de la compétence de la Confédération», a rappelé le président du gouvernement, Didier Castella.

