Entre frustration et satisfaction

SKI-ALPINISME. Eliminée en demi-finale de la première Coupe du monde de sprint samedi à Val Thorens, Marianne Fatton ne cachait pas sa frustration au bout du fil. «J’ai raté une manipulation et ça m’a fait sortir, soupire la Charmeysanne d’adoption et vicechampionne du monde de la spécialité. C’est frustrant, parce que j’ai fait des bons chronos et j’aurais pu prétendre à quelque chose en finale.»

Onzième du sprint, Marianne Fatton a terminé 14e du relais mixte avec le Gruérien Thomas Bussard. «Nous avons pris la deuxième place de la finale B en donnant tout jusqu’au bout. C’est une satisfaction, car le niveau était super élevé.»

L’Europe dans le viseur

Thomas Bussard a lui aussi connu une sortie prématurée en sprint. Le skieur-alpiniste d’Albeuve a dû se contenter de la 23e place après…