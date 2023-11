Euphonia est sacré champion suisse des brass bands en catégorie élite

Les musiciens fribourgeois ont brillé samedi au Centre culturel et des congrès de Lucerne à l’occasion du 48e concours suisse de brass band. Euphonia s’est imposé dans la catégorie élite et offre ainsi à son directeur Michael Bach un joli cadeau de départ. Ce dernier s’en va après dix-sept ans à la tête du brass band gruérien et remet sa baguette à Glenn Van Looy.

Le Brass Band Fribourg (BBF) était également présent à Lucerne et a terminé 5e dans la catégorie excellence (sous la direction de Florent Didier) et 14e dans la première catégorie (sous la direction d’Aurélien Darbellay). La présidente du BBF Nathalie Goumaz Demierre précise que le BBF a toutefois obtenu la 3e place pour la pièce imposée dans la catégorie excellence. La fanfare paroissiale d’Ursy arrive quant à elle 9e dans la…