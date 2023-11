Fabienne Schlumpf «comme à la maison» à la Corrida

Dernière lauréate suisse de la Corrida bulloise, Fabienne Schlumpf y fait son retour ce samedi.

Devenue une référence en marathon depuis, la Zurichoise de 33 ans évoque cette transition.

La coureuse du TG Hütten se dirige vers une année 2024 chargée en objectifs.

COURSE À PIED. Depuis sa première victoire dans la Grand-Rue en 2016, Fabienne Schlumpf a noué une relation particulière avec la Corrida bulloise. «Gagner en Suisse est toujours spécial, encore plus lorsqu’on est la première Suissesse à le faire en 28 ans, précise la Zurichoise. Je n’irai pas jusqu’à dire que j’ai marqué l’histoire de la Corrida, mais Bulle est dans mon cœur depuis ce succès. Entre l’accueil des gens, l’ambiance et l’organisation, j’ai toujours eu l’impression de courir à la maison.»

Deuxième derrière…