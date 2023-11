Fribourg-Gottéron: Gerd Zenhäusern sera le nouveau directeur sportif

Gerd Zenhäusern sera le nouveau directeur sportif de Fribourg-Gottéron. Actuellement assistant de Christian Dubé à ce poste, il lui succédera au 1er mars 2024 «pour au moins trois saisons», souligne le communiqué de presse du club de Saint-Léonard. La cellule de recrutement - composée d’Yvan Haymoz, John Gobbi, Hubert Waeber et Lukas Gerber – a choisi Gerd Zenhäusern au milieu de 15 candidats.

Le Valaisan de 51 ans a fait valoir sa connaissance du hockey suisse, comme joueur puis comme entraîneur. Dans les deux cas il était passé par Fribourg-Gottéron. « Gerd Zenhäusern est la personne idéale pour ce poste. Il connait très bien la vision et l’ADN de Gottéron, possède de l’expérience et connait le marché des joueurs suisses et internationaux», explique le président Hubert Waeber. Patrick…