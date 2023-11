Fribourg s’allie à quatre autres cantons

SANTÉ NUMÉRIQUE. Jeudi matin, les députés ont accepté à une large majorité (84 oui, 5 non, 5 abstentions) la loi d’adhésion à la convention intercantonale en matière de santé numérique. Fribourg ne fera ainsi pas cavalier seul en matière de santé numérique et de dossier électronique du patient, puisqu’il s’associe aux cantons de Genève, de Vaud, du Valais et du Jura pour l’organisation et le financement du développement de ce thème. Dans la foulée, le parlement a également accepté un crédit additionnel de 9,4 millions (répartis entre 2023 et 2026) pour la santé numérique. En 2018, un créditcadre de 4,4 millions avait été octroyé.

«L’objectif est d’améliorer la coordination des soins et des partenaires autour du patient afin d’assurer la meilleure prise en charge possible», a expliqué le…