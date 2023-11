Gaëlle Thalmann remerciée pour son œuvre

FOOTBALL. L’Association suisse de football (ASF) a célébré Gaëlle Thalmann (photo) mardi soir à Zurich, en marge de la dégelée reçue 1-7 par la Suisse en Ligue des nations, des pieds des championnes du monde espagnoles. La Gruérienne a arrêté sa carrière de gardienne professionnelle juste après la Coupe du monde 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. La Suisse et la Bulloise de 37 ans avaient été éliminées en huitième de finale début août. Détentrice de 109 sélections, elle avait entamé son parcours sous le maillot helvétique en 2007. «L’ASF remercie Gaëlle Thalmann et l’attaquante Fabienne Humm pour leurs engagements marquants et passionnés au sein de la Nati et leur souhaite tout le meilleur pour leur retraite en équipe nationale et leur avenir professionnel et privé.» Pour rappel,…