Harry Potter et l’ordre du Phénix

TF 1, MARDI, À 21 H 10

Le ministre de la Magie impose à l’école de Poudlard une nouvelle professeure de défense contre les Forces du mal, Dolores Ombrage. Mais très vite, cette femme se montre peu respectueuse de ses élèves. Et ses cours s’avèrent sans grand intérêt. Rapidement, une vive inimitié entre elle et le jeune Harry Potter se fait jour. L’enseignante n’a de cesse de rabaisser Harry. Avec l’aide de ses amis Ron et Hermione, ce dernier décide de fonder un groupe secret: l’armée de Dumbledore. Harry est persuadé que le vil Voldemort prépare quelque méfait. Il a l’intuition que les Forces s’apprêtent à frapper à nouveau. Cette cinquième année d’études à Poudlard n’a décidément rien à envier aux précédentes. Mais le péril n’est-il pas devenu plus grand que par le passé? ■ Avec Daniel…