Ils ont quoi, tous, à penser avec leur…?

Une époque formidable

Non mais, qu’est-ce qu’ils ont, tous? Attention, présomption d’innocence, dans le lot, certains n’ont peut-être rien à se reprocher et il ne s’agirait pas de les condamner avant leur passage devant un tribunal. Les réseaux dits sociaux s’en chargent allègrement. Mais quand même… Rien que ces derniers jours, l’animateur Sébastien Cauet, les acteurs Jamie Foxx, Russell Brand et Cuba Gooding Jr, le chanteur Axl Rose, le rappeur P. Diddy… Avant eux, Gérard Depardieu, Nicolas Bedos, Tariq Ramadan, Nicolas Hulot, PPDA, DSK, Lomepal, Moha La Squale, Jean Lassalle, Dani Alvès, Robinho…

Tous accusés de viol et/ou d’agression sexuelle. On ne parle ici que de cas impliquant des célébrités et l’on pourrait y ajouter des chanoines valaisans et ce sénateur français qui a drogué…