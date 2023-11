Je suis né à 17 ans

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

Thierry a été un enfant battu. Il s’est construit contre les violences subies et a toutes les raisons d’être fier du résultat. Mais les traumatismes sont toujours présents, générateurs d’angoisses et d’un perpétuel manque de confiance en soi. L’annonce de la mort imminente du père coupable des brutalités, et avec lequel Thierry a rompu toute relation, sonne l’heure des comptes. Le moment est venu pour Thierry de mettre de l’ordre dans sa mémoire et dans ses sentiments. Pour liquider le passé, il faut d’abord le comprendre. C’est ce que Thierry s’applique à faire avec l’aide de son psy et de ses proches, sa mère, sa sœur, sa compagne, avec le soutien de ses enfants, pour lesquels il a été un père tendre qui n’a pas reproduit le schéma de sa propre…