Karen Gaillard: «Je ne pensais pas m’adapter aussi vite»

AUTOMOBILISME. Karen Gaillard pouvait difficilement rêver mieux pour sa première saison en endurance. Engagée en Ultimate Series Cup aux côtés de Grégory de Sybourg, elle a bouclé l’exercice par une deuxième et une troisième place lors de l’ultime manche au Castellet. Sur le circuit français, le duo gruéro-fribourgeois de l’écurie DIMAB Motorsport s’est ainsi offert l’argent au général de la catégorie NP02. «Passer en prototype était un gros pas, souligne la Riazoise de 22 ans. Face à une telle concurrence et avec une voiture beaucoup plus rapide et aérodynamique, je ne pensais pas m’adapter aussi rapidement.»

La Gruérienne a d’abord dû apprivoiser un nouveau facteur. «Dans les courbes rapides, l’aérodynamique est importante et il faut apprendre à sentir la limite, qui est beaucoup plus…