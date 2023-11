A l’agenda

BROC Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch.

Lu, me, ve 14 h, sa 10 h et 14 h. LE PÂQUIER Carmel: messe. Ma 19 h 30. SIVIRIEZ Aux P’tites bottes: atelier bougies et visite des animaux pour parents-enfants. Inscriptions au 079 349 31 70.

Jusqu’au 13 janv. LA TOUR-DE-TRÊME Espace senior: confection d’une couronne de porte naturelle, par Jacques Maillard.

Me 9 h-10 h 30. VUADENS Colombettes: conférence d’Anne Philipona sur le thème du Ranzdesvaches et de la bénichon, raconté en images et en musique avec le Chœur des armaillis de la Gruyère.

Me 14 h.