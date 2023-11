La Corrida bulloise privée de la favorite Kasanesh Baze

Les organisateurs de la Corrida bulloise ont annoncé ce vendredi matin que Kasanesh Baze ne défendra pas son titre ce samedi lors de la 46e édition. Le visa de l’athlète éthiopienne n’étant valable que six jours, cette dernière a décidé de se concentrer sur la course de l’Escalade à Genève le 3 décembre prochain.

L'an passé, Kasanesh Baze avait réalisé en triplé en remportant la Corrida bulloise, la course de l’Escalade et la course de Noël, à Sion. Les organisateurs l’assurent, cette 46e Corrida Bulloise s’annonce «toutefois passionnante» avec la présence de Helen Bekele, Gladys Jemaiyo et Fabienne Schlumpf. Elodie Fessler