La foi vue par ChatGPT

A propos de la croyance en Dieu

A la suite de la fake news selon laquelle Elisabeth Ire serait ressuscitée un mois après son décès, David Hume, philosophe écossais (1711-1776), disserta sur le thème suivant: est-ce raisonnable de croire en Dieu? Est-ce raisonnable de croire que Moïse a obtenu de Yahvé la séparation de la mer Rouge, de sorte que son peuple puisse franchir l’obstacle à pied sec, tandis que l’armée du pharaon y aurait été engloutie? Le prétendu témoin d’un miracle est conscient que plus le fait est irrationnel, plus son message risque d’être accrocheur. Nombreux sont les croyants occultant que la Bible contient des livres historiques, des livres poétiques, des livres sapientiaux… L’origine de l’humanité avec Adam et Eve est poétisée. Les paléogénéticiens contemporains en…