La grippe saisonnière est de retour

Sortez les mouchoirs et faites infusez les tisanes, la grippe est de retour. Elle était déjà bien présente l’hiver dernier, «avec un pic en fin d’année 2022, suivi d’un deuxième pic plus faible entre fin février et début mars 2023», fait remarquer un communiqué de l’Etat. Après deux années consécutives marquées par le Covid, durant lesquelles le virus de la grippe classique a moins circulé, «l’immunité collective de la population reste plus basse».

La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) rappelle ainsi qu’il est possible de se faire vacciner: «le meilleur moyen de prévenir la grippe». La vaccination étant particulièrement recommandée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli, ainsi qu’aux femmes enceintes, «qui sont les plus exposées aux complications du virus».

Le personnel soignant est également mentionné et la vaccination contre la grippe est désormais aussi préconisée pour les personnes ayant un contact régulier avec des volailles ou des oiseaux sauvages. Dans le canton, il est possible de se faire vacciner en pharmacie ou auprès d’un médecin, idéalement fin octobre.

Pour rappel, les symptômes typiques de la grippe saisonnière «surviennent brusquement». Ils se manifestent par une forte fièvre - supérieure à 38° - des frissons, des douleurs musculaires ou articulaires, des maux de tête et de gorge, de la toux, un rhume, des sensations de vertige et/ou une perte d’appétit.