La Société des armaillis de la Gruyère autorise l’adhésion des femmes

Les femmes pourront intégrer la Société des armaillis de la Gruyère. Sur les 73 membres réunis mercredi à Broc lors d’une assemblée extraordinaire, 48 ont répondu favorablement à la question (23 non et 1 abstention). Dans un communiqué, le comité relève que ce changement répond à «plusieurs sollicitations de la part de membres». Les personnes présentes ont «débattu sereinement et en toute franchise». Les différents orateurs et le président Pascal Yerly «ont relevé l’importance du travail des femmes dans les exploitations agricoles et plus particulièrement sur les alpages».

Deux votes sur ce même sujet avaient déjà animé la société centenaire, mais n’avaient pas passé la rampe, selon le président. «Nous sommes contents de les accueillir et allons faire au plus vite pour l’entrée en vigueur…