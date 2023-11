Lac de Schiffenen: le bateau électro solaire a transporté 3130 passagers

Le bateau électro solaire naviguant sur le lac de Schiffenen a bouclé sa saison 2023 avec succès. Dans un communiqué, Fribourg région tourisme indique que 3130 passagers de Suisse romande et d’ailleurs ont pu embarquer à bord du D’Grandfey. Ce qui représente un taux d’occupation de 90%.

Quelque 4000 kilomètres ont été parcourus et 150 courses privées ont été proposées. Cette saison a également été marquée par des croisières thématiques, dont une course nocturne le soir du 1er août. Les visiteurs ont pu découvrir l’Ermitage de la Madeleine ou encore les châteaux de Barberêche. Ce projet est proposé en collaboration avec Guin Tourisme et le camping de Schiffenen.

La saison 2024 sera lancée en mai prochain, avec des nouvelles courses spéciales à la clé. Elodie Fessler