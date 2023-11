Le choix de la chanson racée

MUSIQUE

Raphaële Lannadère

CHEMINEMENT

Horizon Musiques

Elle a un peu hésité sur son nom, sortant son premier album, Initiales, en 2011, sous le pseudonyme L. Qui deviendra le titre de son deuxième disque, quatre ans plus tard, paru sous son vrai nom, Raphaële Lannadère. Désormais, elle utilise les deux. Sur sa voie, en revanche, cette auteure-compositrice-interprète française de grande classe n’a guère d’hésitation: elle suit celle d’une chanson racée, en lien aussi bien avec la nature qu’avec les questions existentielles. A l’image de La rivière, qui ouvre l’album en une lente et fascinante mélopée. Et qui donne envie de «croire en l’eau claire/Que rien ne meurt».

Il ne faut pas se laisser tromper par cette voix faussement enfantine: deux ans après Paysages, Raphaële Lannadère ne fait…