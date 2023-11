Le Christmas festival refera vibrer Le Pâquier

Créé en 2002 par des amis fans de rock, le Christmas festival (anciennement Christmas rock festival) vivra les 15 et 16 décembre prochains sa 21e édition. Quelque 1800 personnes sont attendues durant deux jours à la salle polyvalente du village, communiquent les sociétés de jeunesse du Pâquier et d’Estavannens, organisatrices de l’événement.

Le groupe Doss primoss et l’artiste lePhar feront bouger le public sur du «tropical disco» le premier soir. Connu pour ses performances au festival belge Tomorrowland et cumulant 8 millions d’écoutes mensuelles sur Spotify, l’Allemand VIZE sera la tête d’affiche de la soirée du samedi. Des artistes régionaux tels que LATM, Nowenti et Section 2 seront également de la partie. En vingt ans, la scène du Pâquier a déjà été foulée par Tafta, Tinka Belle,…