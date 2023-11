Le Conseil d’Etat prié de créer une loi pour combattre les violences conjugales

Membres du Grand Conseil fribourgeois, Marie Levrat (parti socialiste, Vuadens) et Carole Baschung (le centre, Morat) ont déposé ce lundi une motion auprès du gouvernement. Elles demandent qu’une loi soit créée pour combattre les violences conjugales, afin de «mettre en place des prestations adéquates pour toutes les victimes selon la Convention d’Istanbul».

Les députées rappellent que cette dernière vise à combattre tout type de violences à l’égard des femmes et la violence domestique. La Suisse l’a ratifiée en 2013 et s’est engagée à mettre en vigueur ses principes dès 2018. De plus, le groupe d’experts rattaché à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de cette même thématique a émis plusieurs recommandations pour le pays.

Selon les députées, la loi fédérale sur les…