Le FC Bulle part en vacances sur une victoire

Football. Une victoire qui fait du bien pour le FC Bulle. Les Gruériens se sont imposés 3-2 au caractère samedi après-midi contre Cham.

Un doublé de Sissoko (16e et 40e) permettait aux locaux de mener à la pause, les Zougois ayant ouvert la marque via Molliqai (13e). Sur une pelouse impossible, les longs ballons étaient nombreux. C'est donc au physique que les Gruériens ont fait la différence durant un second acte pourtant mal embarqué avec un 2-2 tombé à la 48e via Siegrist.

Au fil de la deuxième période, Bulle a remporté ses duels et ses bonnes intentions ont été récompensées quand Teixeira, tout juste monté au jeu, inscrivait le 3-2 (84e), synonyme de trois points, comme à Zurich le 13 octobre, date du dernier triomphe gruérien en championnat.

Ce succès ne doit toutefois pas occulter les nombreuses carences montrées par le groupe bullois durant cette première partie de championnat. Mais il est le bienvenu au moment de partir en vacances.

Le classement du FC Bulle à la pause

